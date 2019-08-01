Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

"Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında Sürücü Seyahat Karnesi dolduran çocuklar bisiklet ve sertifikayla ödüllendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesi çerçevesinde Türkiye geneli yapılan yarışmada Adıyaman'dan katılım sağlayan Berat Gözüala Bisikletle ödüllendirilirken, aynı proje kapsamında Elif İkra Aktulum adlı anaokulu öğrencisine de sertifikası verildi.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene Vali Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdür Vekili Sezai Duruk, çocuklar ve aileleri katıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca, sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık yaratılması, çocuklara trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesinin devamı olan 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesi kapsamında 'Sürücü Seyahat Karnesi' dolduran Berat Gözüala, İçişleri Bakanlığı tarafından ilk 100'e girenlere hediye edilecek olan bisiklet ödülünü almaya hak kazanırken, aynı proje kapsamında Elif İkra Aktulum ise katılım sertifikası aldı.

Çocukları tebrik eden Vali Aykut Pekmez, 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesi kapsamında ödül alan Berat Gözüala ve Elif İkra Aktulum'u tebrik ederek, çocuklarına trafik bilinci aşılayan ailelere de teşekkür etti.

Program sonunda Türkiye geneli yapılan yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini Vali Aykut Pekmez'in elinden aldı

Program, günün anısına toplu fotoğraf çektirilmesi ile son buldu.