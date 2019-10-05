Başhekim Canpolat göreve başladı

Dr. Semih Canpolat, Gerger İlçe Devlet Hastanesi'nde başhekim olarak göreve başladı.

3 Uzman hekim,1 diş hekimi ve 12 pratisyen hekimin görev yaptığı Gerger Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine Uzm. Dr. Semih Canpolat getirildi.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost'un vekaleten yürüttüğü başhekimlik görevini devralan Semih Canpolat, başhekimlik görevinin yanı sıra her Çarşamba günü poliklinik hizmeti vererek hasta kabulü yapacak.

Canpolat, hastane idareciliğinin hekimlik yapmaya engel teşkil etmeyeceğini, Gerger'de bu göreve talip olmakta ki en büyük arzusunun, hızlı ve yeterli bir sağlık hizmeti sunmak olduğunu ifade etti. Sağlık hizmetlerini bir bütün olarak değerlendirdiğini kaydeden Canpolat, poliklinik hizmetlerinden, acil hizmetlerine, idari birimden çevre düzenlenmesine kadar tüm alanların işlevsel olması ve hizmet odaklı çalışması gerektiğini söyledi.