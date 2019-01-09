Başhekim Doğan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Dr. Fatih Doğan, gazetecilerin, hakikatleri bütün yönleriyle doğru ve tarafsız şekilde aktararak toplumu aydınlattıklarını belirtti.

Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, her geçen gün önemi ve misyonu artan basın emekçilerinin çok kutsal bir görevi yerine getirdiğinin altını çizdi.

Teknolojik gelişmeler kadar, bu araçların halkı doğru bilgilendirme adına nasıl kullanıldığının da önemli olduğunu vurgulayan Doğan, "Gazetecilik mesleği, geçmişten günümüze demokrasinin sağlıklı ve verimli şekilde işlemesini sağlayan en önemli sacayaklarından biri olmuştur. Doğru ve objektif habercilik adına gazetecilerin bugün de üstlenmiş olduğu görev ve sorumluklar hiçbir bedelle tam olarak ölçülemez. Gazeteciler, hakikatleri bütün yönleriyle doğru ve tarafsız bir şekilde aktararak toplumu aydınlatıyorlar. Çok zorlu şartlarda görevlerini icra eden, zaman zaman görevlerini yerine getirirken şehit edilen, saldırıya uğrayan, tehdit edilen gazetecilerin yapmış oldukları hizmetin bedeli hiçbir şekilde ödenemez. Bu nedenle gazetecilik mesleği, gerek toplumun doğru bir şekilde aydınlatılması, gerekse demokratik rejimin sağlıklı işleyişi açısından vazgeçilmez bir meslek dalıdır. Artık günümüzde basın organları, üstlenmiş olduğu sorumluluk ve misyonla yasama, yürütme ve yargı erklerinin bile zaman zaman önüne geçerek gündemi şekillendirmektedir” dedi.

Başhekim Doğan, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak görevlerinde başarı diledi.