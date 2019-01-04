Başhekim Doğan mesleki deneyimini öğrencilerle paylaştı

Dr. Fatih Doğan, mesleki deneyimlerini öğrenciler ile paylaştı.

Dr. Fatih Doğan, Zey Ortaokulu'nda öğrenciler ile bir araya geldi. Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal'ın daveti üzerine okula gelen Başhekim Doğan, 8. sınıf öğrencilerine Değerler Eğitimi kapsamında mesleki deneyimini paylaştı.

Bütün başarıların çalışarak kazanılacağı, başarının tesadüf olmadığını söyleyen Başhekim Doğan, öğrencilere doktorluk mesleği ve plastik cerrahi doktorluğundan bahsetti.

Samimi bir ortamda geçen ders, öğrencilerin soruları ile devam etti. Ders sonunda öğrencilere Başhekim Doğan küçük hediyeler dağıttı.

Doğan, davetten dolayı Okul Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal'a teşekkür etti.