Başhekim Doğan soba zehirlenmelerine karşı uyardı

Dr. Fatih Doğan, son 3 haftada sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kişi sayısının 43 olduğunu belirterek, vatandaşları zehirlenmelere karşı uyardı.

Kış ayları ile birlikte başlayan şiddetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sobalı evlerde oturan vatandaşların tehlikeyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Dr. Fatih Doğan, vatandaşların dikkat etmeleri gereken hususları dile getirdi.

Soğuk kış gününde sobaların yanlış kullanılmasına bağlı karbonmonoksit zehirlenmelerinde vaka artışı gözlendiğini vurgulayan Fatih doğan, “Yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Güneybatıdan esen bir rüzgar olan lodos nedeniyle her yıl onlarca kişi özellikle sobadan olmak üzere sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir.

Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller zehirlenme ve ölüme neden olur. Karbonmonoksit zehirlenmesinde son ana kadar bilinç yerindedir. Ancak kişinin kaslarını hareket ettirme yeteneğinin azalması söz konusudur” dedi.

Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Doğan, “Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı, iyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır. Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı, sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalı, bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmelidir. Ortaya çıkabilecek acil sağlık sorunlarında derhal 112 nolu telefondan acil yardım servisi aranmalıdır” diye konuştu.