Başhekim Doğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Dr. Fatih Doğan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dr. Fatih Doğan, sağlık hizmetinin doğuştan kazanılmış insani bir hak olduğunu kaydetti.

Doğan mesajında, “İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve toplumun önemli hedeflerinden biridir. Sağlıklı bir hayat insanların vazgeçemeyeceği temel bir haktır. İnsanların daha sağlıklı, daha mutlu yaşam sürmesine hizmet etmeyi amaçlayan tıp bilimi, geçmişten gelen tüm birikimleri de kullanarak sürekli ilerleme içinde olmuştur. Sağlık hizmetleri alanında yürütülen çalışmalar ülkelerin gelişmişliği ve kalkınmışlığı bakımından önemli bir göstergedir. Sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkartılması ve toplum sağlığının güvence altına alınması sosyal devlet anlayışının gereği olarak benimsenmiştir. Gerek ülkemizde gerekse ilimizde, sağlık alanında önemli çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bütün sağlık çalışanlarımız, hastalarımıza gerekli ilgi ve bakımın yanında onları biran önce eski sağlıklarına kavuşturmak için her türlü gayreti göstererek, özverili bir şekilde bu zor görevi ifa etmektedirler. Bu düşüncelerle sağlık hizmetlerinin her alanında fedakarca çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.