Başhekim Erdil boğulmalara karşı uyarılardı

Şuayb Erdil suda boğulmalar konusunda uyarılarda bulundu.

Havaların sıcak geçmesi nedeni ile gençler ve çocukların Atatürk Baraj Gölü veya sulama kanalına serinlemek için girdiklerini belirten Dr. Şuayp Erdil, son derece sağlıksız koşullarda yapılan bu hareketin bazen hastalıklara neden olduğunu, bazen de boğulmaların meydana geldiğini ifade ederek, vatandaşların bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Başhekim Erdil, "İlçemizde her yıl başta çocuk ve gençlerimiz olmak üzere birçok vatandaşımız serinlemek için girdikleri deniz, göl, baraj, gölet, kanal, akarsu ve su birikintilerinde boğularak hayatını kaybetmektedir. Yüzme bilmeyenlerin gireceği su kaynağını da tanımaması boğulma riskini arttırmaktadır. Güvenli koşullarda yüzme sağlık için yararlı bir spor dalıdır. İnsanın kendini iyi hissetmesini sağlar. Güvenli koşullar sadece can güvenliği için gerekli koşulların sağlanması demek değildir. Öncelikle yüzme suyu kalitesinin sağlık için herhangi bir risk içermemesi gerekir. Bu nedenle yüzme suyu kalitesinin izlenmesi birey, toplum ve çevre sağlığı açısından son derece önemlidir. Vatandaşlarımız sağlıksız ve güvenli olmayan suya girmemelidir. Buralarda yüzmek yarardan çok zarar getirir" ifadelerini kullandı.