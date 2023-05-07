İhlas Haber Ajansı

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Başı dönen sürücünün kullandığı hafif ticari araç yol kenarındaki su tankerine çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın su tankerine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın su tankerine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi 3.Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Yusuf Çil idaresindeki 02 ACU 135 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün başının dönmesi üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halindeki su tankerine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Yusuf Çil yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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