Başkan Adayı Kılınç'ın acı günü

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç’ın babası vefat etti.
AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç'ın babası vefat etti.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir tedavi gören Süleyman Kılınç'ın babası Hacı Osman Kılınç (82) hayatını kaybetti. Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camiinde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Hacı Osman Kılınç'ın cenazesi merkeze bağlı Çaylı Köyü Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile yakınları katıldı.
Cenaze namazına katılanlar Süleyman Kılınç'a başsağlığı dileğinde bulundu.