Başkan Ahmet Saray, güven tazeledi

Adıyaman'ın Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimlerinde mevcut başkan Ahmet Saray tekrar seçilerek güven tazeledi.

Kahta baraj yolundaki bir düğün salonunda yapılan Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) 21. Bölge Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram'ın divan başkanlığını yaptığı toplantıda, gündem maddeleri tek tek okunarak üyelerin oylamasına sunulup kabul edildikten sonra başkanlık seçimine geçildi. Seçimde mevcut başkan Ahmet Saray ile Osman Aşuk yarıştı. 1409 seçmenin olduğu seçimde bin 149 seçmen oy kullandı. Kullanılan oylardan 957'si asaleten ve 192'si de vekaleten oy kullanıldı. 9 oy ise geçersiz sayıldı. Seçimde Ahmet Saray kullanılan oyların 779'unu alırken, Osman Aşuk ise 361 oy aldı. Kullanılan oyların çoğunluğunu alan mevcut başkan Ahmet Saray güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi. Seçim sonrası tüm seçmenlere katılımlarından dolayı teşekkür eden Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Saray, “Öncelikle katılan tüm seçmenlerimize, merkezden ve dışarıdan gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Kooperatif üyelerimizin teveccühü ile tekrar başkanlık görevine layık görüldüm. Yönetim kurulu üyelerimizle bu sorumluluğun bilincinde olup üyelerimize hizmet noktasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrardan tüm katılımcılara ve misafirlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.