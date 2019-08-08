Başkan Alkayış'tan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış,inancımızın ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak sevgi ve saygı atmosferinin hakim olduğu, dostluk ve kardeşliklerin en güzel örneklerinin yaşandığı bir Kurban Bayramına daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Alkayış açıklamasında, “Bayramlar birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının doruk noktasına ulaştığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst düzeyde idrak edildiği çok özel günlerdir.

Bu sebeple millet olarak binlerce yıldır bu topraklarda hakim kıldığımız sevgi ve kardeşlik iklimi ekseninde, bayramın birleştirici ve bütünleştirici havasını milletimizin tüm fertlerinin en güçlü şekilde hissetmesini ve yaşamasını sağlayacak tutum ve davranışlar içerisinde bulunmamız büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede bayram süresince şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerine onların hepimizin ailesi olduğunu hissettirmeye, kimsesiz, yaşlı ve yardıma muhtaç insanlarımızın yanında olmaya, aile efradımızla bir araya gelmeye, büyüklerimizi ziyaret ederek hayır duasını almaya, küçüklerimizin mutluluğuna ortak olmaya ve bu sayede bayramı bayram tadında yaşama ve yaşatmaya gayret göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Adıyamanlı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın yeryüzünde barış ve huzur ikliminin egemen olmasına vesile olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.