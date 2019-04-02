Başkan Alkayış'tan seçim değerlendirmesi

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, halkımız 5 yıl süreyle hizmet edecek muhtar, il genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi ve belediye başkanını belirlediğini söyledi.

Vatandaşlık sorumluluğu içerisinde Pazar Günü sandık başına giden tüm Adıyamanlılara teşekkür eden Mustafa Alkayış, “Demokrasinin yaşaması ve demokrasi kültürünün oluşması elbette seçime duyarlı olmakla başlar. Adıyamanlı hemşerilerimiz her zaman olduğu gibi bu seçimde de çok duyarlı davranıp sandık başına gitmiştir. AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı olarak bizler çok yoğun ve kapsamlı programlar ile ciddi bir seçim kampanyası yürüttük. Seçim kampanyası yürütürken kampanyanın başladığı ilk günlerde encümen başvurularının alınmasından, dosyalarının düzenlenmesinden son güne kadar titizlik ile takip ettik. Adıyaman'da 33 mahallemizde adayımız Dr. Süleyman Kılınç ile teşkilatlarımızın koordinesinde mahalle buluşmaları gerçekleştirdik. Her mahallemizde bulunan seçmenimizin taleplerini temennilerini bizzat dinledik. Mahalle buluşmalarımızda seçmenimiz mahalle teşkilatlarından öğrendiğimiz mahalle sıkıntılarını başkanımızın sunumumda gördüklerinde seçmenimizin güvenini almış olduk” dedi.

Alkayış, açıklamasının devamında, “Hemşerilerimiz 31 Mart gecesi çalışmaların boşa gitmediğini yoğun oy teveccühü ile göstermiş oldu. Özellikle başta Cumhurbaşkanımıza ve partimize gösterilen teveccüh Adıyaman merkez ilçemizde devam etmektedir. Bu bağlamda teveccüh gösteren tüm hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları bir daha göstermiştir ki Anadolu insanı AK Parti davasına yürekten inanmakta ve destek olmaktadır. Bu da bizim sorumluluğumuzu daha da arttırmaktadır. Halkımızın teveccühlerini karşılıksız bırakmayıp sorumlarına hızlı bir şekilde çözüm üretmeliyiz” ifadelerini kullandı.