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Başkan Arslan'dan Mehmetçiğe destek açıklaması

Adıyaman’ın Besni Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Ömer Arslan, Suriye’de yapılan Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Adıyaman'ın Besni Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Ömer Arslan, Suriye'de yapılan Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını söyledi.


Türk Silahlı Kuvvetlerine her daim destek için yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Arslan, “Bahar Kalkanı Harekatına biz engelliler olarak emir gelmesi doğrultusunda gerek askerimize kalkan oluruz, gerekse de askerimizin yanında cephede savaşa hazır oluruz. Ülkemizin birlik ve beraberliği için Mehmetçiğimizin her zaman yanında olmaya hazırız. Bizler engelli olabiliriz ama söz konusu vatan olursa engel tanımayız. Ülkemizin bu zorlu süreçte "Tek millet tek vatan tek ordu" biz Türk olarak gerek kundaktaki bebeğinden yaşlısına 80 milyon vatandaş ile bu ülke için kanımızı son damlasına kadar vermeye hazırız” diye konuştu.

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