Başkan Aslan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Basın emekçilerinin hak ve özgürlüklerinin korunmasında AGAD olarak büyük bir mücadele verdiklerini söyleyen Aslan, "1961 yılında basın çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını sağlayan 212 sayılı yasa tüm çabalarımıza ve mücadelemize rağmen geçen 58 yıla rağmen bir türlü ihtiyaç duyulan düzeye gelemedi. Üzülerek belirtmek isterim ki, bu yasada ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılmaması iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına ve toplu işten çıkarmalara zemin hazırlamaktadır. Bunun yanında ülkemizde halen basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlükleri 58 yıldır halen tartışma konusudur. Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) olarak bağlı bulunduğumuz Türkiye Gazeteciler Federasyonu ile birlikte yerel basının sorunlarını sürekli olarak gündeme getirerek medyaya can suyu öneriler başlığıyla gerek hükümet nezdinde gerekse TBMM'de gurubu olan partilerle yaşadığımız sorunları paylaşıyoruz. Öte yandan yine yaşadığımız sorunları 'Alternatif Türkiye Medya Platformu' adı altında sürekli gündeme getirerek mücadelemize devam ediyoruz” dedi. AGAD olarak 2018 yılında Adıyaman'da hem ulusal hem uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Başkan Aslan, “Türkiye'nin en geniş kapsamlı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun 57. Başkanlar Konseyi Toplantısı'nı Adıyaman'da gerçekleştirdik. Türkiye'nin bir çok ilinden 200'ü aşkın Cemiyet Başkanları'nın katıldığı 57. Başkanlar Konseyi Toplantısı vesilesiyle misafirlerimiz Adıyaman'ı yakından tanımış oldu. Yine Adıyaman'ın tanıtımına büyük katkılar sağlayan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı üyelerini Adıyaman'da ağırladık. Kazakistan'dan gelen Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen ve yönetim kurulu üyeleri ile Adıyaman'da ki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, Sivil Toplum Örgütlerini ve tarihi turistik yerleri gezerek ilimiz hakkında geniş kapsamlı bilgiler verdik. Adıyaman'ın marka şehir olması adına basın meslek örgütü AGAD olarak bize düşen görevi fazlasıyla yapmaktayız, yapmaya da devam edeceğiz. Umudum odur ki bundan sonra yetkililerin bu tür konularda özellikle yerel basınımızın gündeme getirdiği konularda art niyet taşımayarak sorunun kaynağına ciddiyetle yaklaşmalarıdır. Bu vesile ile başta Adıyaman'da faaliyet gösteren ve Adıyaman'ın sorunlarını cesurca, fedakarca gündeme getiren yerel gazetecilerimizin ayrıca ulusal medya ve ajans temsilcilerinin, radyocularımızın, internet haber sitelerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimi kutluyorum” diye konuştu.