Başkan Aslan Adıyaman'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, Adıyaman'ın il oluşunun 64. Yıldönümünü kutladı.

Zengin tarihi, kültürel mirası doğa güzellikleri ve bereketli topraklarıyla bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'ın kalkınmada ve yatırımlarda hak ettiği yer de olmadığını vurgulayan Başkan Aslan, önümüzdeki günlerde hak ettiği yatırımlarla daha da büyüyen ve gelişen bir il olma hayalini kurduklarını ve her yıl 1 Aralık'ta kutlanan yıl dönümlerinin daha güzel başlangıçlara vesile olmasını diledi.

Başkan Aslan, “Doğası, tarihi ve kültürü ile çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan Adıyaman ilimiz bu temel değerler çerçevesinde maalesef hak ettiği konumda değildir. Çevre illere oranla hem sosyo-ekonomik anlamda hem de kalkınma anlamında çok gerilerde kalan Adıyaman'ın başlıca sorunlarından biri de istihdam sorunudur. Her ne kadar daha önce koca köy şeklinde bir algıya sahip olan Adıyaman'da son dönemlerde fiziki bir değişim söz konusu olsa da buna paralel direkt ekonomiye ve kalkınmaya yönelik somut adımların atılması elzemdir. Son dönemlerde mülteci akını ile birlikte adeta nüfus patlaması yaşayan Adıyaman haliyle bir çok sorunları da beraberinde yaşıyor. Sorunların minimize edilmesi için acil eylem planları kapsamında ivedilikle bu sorunların çözüme kavuşturulması gerekiyor. Türkiye'nin başka illerinin yanı sıra ilçelerde dahi büyük değişim ve dönüşümler yaşanırken ki bazı ilçelerin sosyo- ekonomik durumuna baktığımızda Adıyaman'dan kat kat iyi olduğunu görüyoruz. Bu da Adıyaman'a haksızlık yapıldığının bir göstergesidir. Siyasi iradenin özellikle kalkınmada ve istihdama yönelik nitelikli çalışmalar yapacağına inancım tamdır. Gerçek anlamda Adıyaman'ın il oluşunu kutlayacaksak en azından şehri birinci derece de ilgilendiren sorunların çözümü veya yapılacak büyük bir yatırımın açılışı il olma yıldönümünü daha da anlamlı kılacağı kanaatindeyim. Adıyaman'ın cazibe merkezi olabilmesi ve marka şehir olabilmesi için daha çok çalışmamız gerekiyor. Aksi halde sürekli yerinde sayan bir ilin il oluşunun kutlanması ne Adıyaman'a bir faydası olur ne de milletimize. Daha güzel, daha yaşanabilir Adıyaman'ın inşa edilmesine vesile olması ve ilimizin hak ettiği yeri alması dileği ile 64. Yılını en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.