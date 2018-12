Başkan Atız: “Engelleri hep birlikte aşabiliriz”

Engellilerin, günlük hayatta karşılaşmış oldukları sosyal, ekonomik, fiziki sıkıntıların gündeme getirilmesi ve çözüme kavuşturulması için böyle günler önemli olduğunu vurgulayan Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir kutlama değil farkındalıkları artırma günü olduğunu söyledi.

Başkan Atız, “Engelli bireylerimizin toplumun en özel parçalarından birisi olduğunu hiçbir koşul altında unutmamız gerekir. Ruhumuzdaki engelli kaldırarak bu konuya çok hassas yaklaşmalı ve engelli kardeşlerimiz için her daim düşünce içerisinde olmalıyız. Unutmamamız gereken bir şey daha var ki o da hepimizin birer engelli adayı olduğudur. Her sağlıklı vatandaş, her an için engelli olabilir. Engelli olduğu için hiç kimsenin toplumdan dışlanmaması gerekir. Engellilerimize sevgiyle kucak açılmalıdır. Hizmet ve çevre koşullarının onlar için ulaşılabilir hale getirilmesi yönünde alınacak önlemlerle engelleri hep birlikte aşabiliriz. Bu yönde atılacak her adım, engellilerimizin yaşamdan tat almalarını ve yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlayacaktır bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutluyor, sağlıklı, huzur dolu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.