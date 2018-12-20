Başkan Atız madenciliğin önünün açılması gerektiğini vurguladı

Madenciliğin katma değeri yüksek bir sektör olduğunu belirten Başkan Atız, “Adıyaman mermer ve maden bakımından potansiyeli yüksel bir bölgedir. Bölgede tespit edilmiş mermer, bakır, mangan, krom, demir cevheri gibi metalik madenler mevcuttur. Fakat yeraltında saklı kalan yeryüzüne çıkarılmayan bir madenin kimseye faydası yoktur tüm kesim bunun bilincinde olmalıdır. Adıyaman'ın gelişmesini hızlandırmak istiyorsak bu kaynakların yeryüzüne çıkarılmasını sağlamak zorundayız. Bunu yaparken de bölgeye gelen yatırımcının önü açılmalı işletmelerin sürekliliğini sürdürmesi gerekmektedir. Madencilik katma değeri yüksek bir sektördür. Madencilik vatanına milletine faydalı olmayı kendine görev edinmiş insanların işidir. Madencilik meşakkatli bir iştir. Sabır isteyen emek isteyen ekmeğini taştan çıkarmak isteyenlerin işidir. Şuna inanıyoruz ki bir ilin yer altı ve yer üstü kaynakları varsa ve bunu en iyi şekilde değerlendirilirse bulunduğu ilin ekonomik anlamda kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Adıyaman'daki mermer kaynaklarının da en iyi şekilde işlevini görmesi adına hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Bu adımlardan biri Adıyaman Mermer ihtisas OSB projesi ile atılmıştır. Bölgede çıkan Mermer işlenerek mermerin Adıyaman ve ülkeye sağladığı katma değer arttırılacaktır. Şuan ülkemizin ihtiyacı olan tek şey inadına üretim inadına ihracat olmalıdır. Bu çerçevede madenciliğin önü açılmalı madencilik yapan firmalar desteklenmelidir” diye konuştu.