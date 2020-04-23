Başkan Atız'ın 23 Nisan mesajı

Başkan Coşkun Atız, milletimiz kendi geleceğine kendisinin yön vereceğini ve bu topraklarda esaretin asla kabul edilmeyeceğini 23 Nisan 1920 tarihinde tüm dünyaya duyurduğunu mesajında kaydetti.

Atız, “İlk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'da ulusal egemenliğimizi bizlere armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarına feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle TBMM'nin açılışının 100'üncü yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm milletimize ve çocuklarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çocuklarımız, geleceğe umutlu bakacak. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin simgesi olan meclisimizin kuruluş gününü egemenliğimizi sonsuza dek koruyacak olan çocuklara armağan etmiştir. Çünkü geleceğine sahip çıkacak nesil bugünün küçüğü, yarının büyüğü çocuklarımızdır. Bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın günü kutluyoruz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yıl dönümü, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl ilk kez meydanlarda değil evlerden, balkonlardan kutlanacak. Daha coşkulu 23 Nisanlar için evde kalalım. 23 Nisan günü saat 21.00'de herkes gibi bizde bir ağızdan İstiklal Marşımızı hep birlikte okuyacağız” diye konuştu.