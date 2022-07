Başkan Aydın, “Besni sanayi kenti olacak”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve beraberindeki heyet Besni'de bir dizi inceleme ve temaslarda bulundu.

İlk olarak teşkilatı ziyaret eden heyet, durum değerlendirmesi yaparak 2023 seçimleri için yapılacaklar ve hedefler masaya yatırıldı. Toplantı sonrası Besni'de devam eden yatırımlar ve yol çalışmalarını yerinde inceleyen heyet akabinde esnafları ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Esnafın sıkıntılarını dinleyen Başkan Aydın, Besni ziyaretinin ardından gazetemize yaptığı açıklamada, “Milletvekili arkadaşlarımızla, İlçe Başkanımızla ve partililerimizle bir dizi programlar yaptık. Bir yandan Besni'de devam eden yatırımları yerinde inceledik, diğer taraftan esnafımızın halini hatırını sorduk. İlçe Teşkilatımızla, yöneticilerimizle değerlendirme toplantıları yaptık. Son derece faydalı programlar oldu. Bu vesileyle ben öncelikle teşkilatımıza, il genel meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi hali hazırda çok önemli yatırımlar Besni'de şu anda devam ediyor. Geçmişten beri yaptığımız çok önemli yatırımlar vardı. Üniversiteden Millet bahçesine kadar her alanda eğitimde, sağlıkta hastanemizin yapılması akabinde C grubundan B grubuna çıkması, hekim sayısının, kadro sayısının artması ve imkanların artmasıyla beraber gerçekten ciddi bir noktaya geldi. Eğitimde de derslik Konusunda ciddi bir sorunumuz kalmadı. En son Milli Eğitim Bakanımız geldiğinde problemleri çözeceğine dair projelerimizi onayladı. Peş peşe yapılacak bütün bu alanlarda gerçekten güzel yatırımlar oluyor. Şu anda da bir taraftan 130 km öteden Erkenek içme suyunun gelmesiyle ilgili ciddi mesafeler alındı yüzde 75- 80'ler seviyesine ulaştı. İnşallah Besnimiz Ekeneğin bu kaliteli suyundan istifade edecek, bu su Suvarlı‘ya kadar da uzanacak ve bunun yanı sıra 4 beldemiz ve 13 köyümüz bu sudan istifade edecek. Yanı sıra tekstil kentimizi ziyaret ettik. Gerek Valiliğimizin ve Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle çok önemli bir fabrika inşaat aşamasında. Çok ciddi bir mesafe almış, 1.5 - 2 aya kadar bu iş bitecek ve an az 800 kişilik istihdam sağlayacak. Bir yandan organize sanayide çok ciddi gelişmeler var 3600 dönümlük arazi OSB'ye tahsis edildi ve çalışmalarımız çok ciddi bir mesafe aldı, onunla ilgili gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bir yandan da enerji ihtiyacını karşılamak için önemli bir trafonun inşaat sahasını da gezdik ve önemli bir noktaya gelmiş yakın zamanda Enerji Nakil Hattı'nın da ihalesiyle birlikte Besni'mizin bütün sıkıntılarını giderecek. Hem fiyatların düşmesi hem yatırımın artmasında hem Besni'nin kalkınmasında bir hamle yapmış olacağız ve Besni sanayi kenti haline gelecek. Bütün İnşaat halindeki projeleri takip ediyoruz bu anlamda yapılabilecek her bir yatırımı teşkilatımız ve milletvekili arkadaşlarımızla takip ederek ciddi bir seviyeye getirdik. Besni'nin hem Adıyaman çıkışı, Gölbaşı çıkışı ve Gaziantep çıkışı olmak üzere 3 çıkışında ciddi çalışmalar var. Gaziantep çıkışındaki viyadükle ilgili mezarlıkta bir sorun yaşanmıştı ve o sorunu büyük oranda aştık. 15 Temmuz Mahallesinde çok ciddi bir altyapı sorunumuz vardı çok önemli bir bütçeyi ve ödeneği 15 Temmuz Mahallesinin altyapısında kullandık. Altyapı çalışmalarının bitmesiyle üstyapısıyla ilgili çalışmalar başladı.15 Temmuz Mahallesi Besni'nin yeni yüzü olacak, modern bir kent görünümünde geniş caddeler geniş kaldırımlarıyla çok güzel bir noktaya taşınacak. Esnaf arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum bugüne kadar duasını ve desteğini bizden esirgemediler Allah razı olsun. Ben bütün Besnili hemşerilerime teşekkür ediyorum her zaman yüreğini, kapısını bize açıyorlar, dualarını bizden esirgemiyorlar yine bu anlamda bu emeği bu hizmetin yapılmasında ciddi gayret sarf eden Milletvekili arkadaşlara, AK Parti İlçe Teşkilatımıza, Meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu birlikle beraberlikle huzur içerisinde, barış içerisinde sadece ve sadece Besni'ye yatırımı endeksleyerek inşallah yolumuza devam edeceğiz” dedi.