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Başkan Babar Çanakkale Zaferini kutladı

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Adıyaman Şube Başkanı Yusuf Babar, Çanakkale Zaferinin 104.

Yıldönümünü kutlayarak açıklamalarda bulundu.


Başkan Babar, Çanakkale Anadolu insanını ve İslam'ı yer yüzünden kaldırmak için toplanmış kafir haçlı ordusuna karşı direnen Müslüman Türk ordusunun destanı olduğunu söyledi. Başkan Babar, “Bu savaş, gelecek nesillerin gururla hatırlayıp onlara bırakılan mirası fark etmeleri için büyük bir fırsat, Müslümanın yüksek ruhunun, karakterinin ve yüksek iradesinin çelikleştiğini göstermektedir. Türkav olarak, bu vatana kalben bağlı anne babalardan isteğimiz çocuklarımızın odalarına, sahte, sanal, animasyon kahraman resimlerinin yerine Çanakkale destanını yazan ayaklarını öptüğüm sonbahar günü şehit olan 9- 13 yaşları arasında bu kahraman çocukların resimlerini, çocuklarının duvarlarına assınlar ki, Türk çocuğunun nasıl kahramanlar kahramanı olduğunu görsünler de övünsünler. Tüm Çanakkale şehitlerimizin ruhu şad olsun” diye konuştu.

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