Başkan Babar ülkücü şehitleri andı

Bütün ülkücü şehitleri andıklarını söyleyen Başkan Babar, “4 Ocak 1968 Bir Ramazan ayı akşamı iftardan sonra kızıl komünistler tarafından şehit edilen ilk kınalı kuzu Ruhi Kılıçkıran'dan, 20 Şubat 2015 günü, vatan haini teröristlerce şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na, ülkücü şehitlerimiz bizlerin en gururlu hatıraları, kapanmayan kutsal yaralarımızdır. TÜRKAV olarak, devletin asil evlatları olan, vatanını, bayrağını yüce dini İslam'ı ve Kuranını karşılıksız seven ülkücü şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Rabbim mekanlarını cennet etsin, sevenlerin gönlünde sevilenler ölümsüzdür” diye konuştu.