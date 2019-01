Başkan Beyazkaya'dan İslam coğrafyasında yaşanılanların unutulmamasını istedi

Birkaç gün sonra yeni yıla girileceğini ve bu nedenle yaşanılan olayların unutulmamasını istediğini belirten Başkan Beyazkaya, “Miladi takvimle 2018 yılını birkaç gün sonra geride bırakacağız ancak unutmamamız gereken olaylar var.

Suriye'de iç savaş sekizinci yılını bitirmek üzere. Filistin toprakları 100 yılı aşkındır işgal altında ve o topraklarda 70 yıldır işgalci İsrail. Yemen'de acımasız bir iç savaş devam ediyor, sadece bombalar değil açlık ve salgınlarda binlerce çocuğun ölüm nedeni. Libya'da sular durulmuş değil. Doğu Türkistan Müslümanlarına yönelik baskılar devam ediyor.

Nijerya'dan Somali'ye Müslümanların yaşadığı birçok Afrika ülkesinde çatışmalar nedeniyle kırsal alanlar boşalmış, yüz binlerce insan toplama kamplarında yaşıyor.

Diğer taraftan 7 milyar 600 milyon insanın yaşadığı bu gezegenimizde her 5 saniyede bir 1 çocuk açlık nedeniyle ölüyor. Her 4 saniyede 1 bir insan mülteci pozisyonuna düşüyor. Son 5 yıl içerisinde on binlerce insan Akdeniz'i aşmaya çalışırken yaşamını yitirdi. Avrupa'ya ulaşan çocuklardan on binlercesi kayıp, bir o kadarı da haz köleleri olarak kullanılıyor. Her gece 800 milyondan fazla insan aç yatıyor. Yaklaşık 1 buçuk milyar insan sağlıklı içme suyundan mahrum ve 2 milyar insanın yoksulluk sınırının altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Emperyalist güçler tüm bunlar olurken hem kendi ülkelerinde hem de sömürdükleri birçok ülkede insanları farklı şekillerde uyutup uyuşturarak kitleleri duyarsızlaştırıyorlar ve hakikati örtbas ediyorlar.

Dünyanın birçok yerinde insanlar savaşların ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi verirken, emperyalizm eğlence sektörünün renkli ışıklarıyla geniş kitlelerin gözlerini boyuyor.

Kitlesel göz boyamanın enstrümanlarından biri de hazırlıkları günler öncesinden başlayan yılbaşı gecesi eğlenceleridir.

Biz yılbaşı gecesi eğlencesi adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz. Milli Piyango adı verilen oyunla kitlelerin kumarla buluşturulmasını sağlayan, her türlü kötülüğe giden yolları açan, birçok gencin çeşitli bağımlılıklara yakalanmasına sebep olan, birçok insanda iffet duygusunu zedeleyen her türlü eğlence anlayışını reddediyoruz.

Kalplerdeki merhameti körelten, vidan duygusunu ortadan kaldıran, insanları şehirlerin en orta yerlerinde her türlü ahlaksızlığı yapmaya sevk eden Yılbaşı kutlamalarına karşı tepki koymanın her erdem sahibi insanın görevi olduğunu da düşünüyoruz. Biz Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bu coğrafyanın harcının İslam olduğuna, bu toprakları bize yurt yapan anlayışın fetih ruhu olduğuna inanıyoruz. İnsanımız kültür emperyalizminin yanında değil fetih ruhunun yanında durmaya çağıyoruz. 31 Aralık Pazartesi gününün akşamı tüm halkımızı çocukları ile birlikte kendilerine en yakın noktada Anadolu Gençlik Derneği ya da temsilciliği tarafından düzenlenen Mekke'nin Fethi Programına davet ediyoruz” diye konuştu.