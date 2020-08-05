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Başkan Binzet Adıyaman'a sahra hastanesi istedi

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, korona virüs salgınından dolayı Adıyaman’a, sahra hastanesinin kurulmasını talep etti.

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, korona virüs salgınından dolayı Adıyaman'a, sahra hastanesinin kurulmasını talep etti.


CHP Adıyaman İl Başkanı Binzet yaptığı açıklamada, halkın tedbirlere çok daha dikkatli şekilde uyması gerektiği belirterek, “Adıyaman'da son zamanlarda vaka sayıları hatırı sayılır derecede artış gösteriyor. Vatandaşlarımız en büyük dikkat göstererek önlemleri elden bırakmamalı ve sosyal mesafelerini korumalı ve vaka sayılarındaki yükselmenin farkına varmalı. İlimizin hastane kapasitesi belki şu an için yeterli olabilir. Ama tablo bu şekilde yükselmeye devam ederse ne yazık ki şehrin sağlık imkanları bunu kaldırmayacaktır. Vekilimiz Abdurrahman Tutdere, bu konuda sahra hastanesi isteğinde bulundu. Adıyaman'a en kısa sürede sahra hastanesi yapılmalıdır. Bu halkın sağlığı ve refahı için en gerekli adımlardan biri olur” diye konuştu.

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