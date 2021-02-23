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Başkan Binzet, İmamoğlu'yla bir araya geldi

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.


CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla birlikte İstanbul'a giden CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Başkan Binzet burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.


Adıyaman'da her şeyin daha güzel olacağını duyuran Başkan Binzet, “Şehrimiz ve bölgemiz için önemli konuları görüştük. Adıyaman'da her şey çok güzel olacak, sözünü aldık” diye konuştu.

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