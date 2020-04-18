Başkan Binzet'ten doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerine çağrı

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Türkiye ve dünyayı büyük tehdit altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tüm kurum ve kuruluşların çok büyük mücadeleler verdiğini ve insanların zor ve ekonomik anlamda çok sıkıntılı günlerden geçtiğini dile getirdi.

Binzet açıklamasında, “Yapılan özelleştirmeler sonucunda devletten alınılarak hizmet sektörü yerine tamamen kapitalizmin şartlarında çalışan ve kazancını insan sağlığı ve insan yaşam kalitesinin üzerinde tutan doğalgaz ve elektrik dağıtım firmaları sanki bu coğrafyaya ait değilmiş gibi davranıyor. Sanki bu salgından müşterileri hiç etkilenmemiş gibi sosyal sorumluluk zorunluluklarını bir tarafa bırakarak daha fazla nasıl gelir elde ederim hesabı içinde çalıştıklarını izlemekteyiz.

Gerek çevremizden gelen tepkiler gerek sosyal medyada izlediğimiz kadarı ile sanki ortada hiç zorlayıcı nedenler yokmuş, Adıyaman salgın nedeni ile hiç zorluk yaşamıyormuş gibi tamamen ranta ve kazanca dönük uygulamalarına devam etmektedir” dedi.

Doğalgaz ve elektriğin bu zor dönemde kesilmemesi gerektiğini kaydeden Binzet, “İnsanlar evlerine ekmek bile götürmeğe zorlandığı, dışarıya çıkmanın ölmekle eş değer sayıldığı bu günlerde birçok işletme evin borcundan dolayı elektrikleri ve gazları kesilmektedir. İnsafsızlığın bu türlüsüne söylenecek sözü kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere'nin mecliste de dillendirdiği bu konu hakkında yıllarca Adıyaman üzerinden çok büyük karlar elde etmiş ve etmekte olan firmalar tarafından hiçbir yardım ve iyi niyet görülmediği gibi, bunu fırsat bilip anlamsız bir şekilde insanların üzerine gitmektedir” ifadelerini kullandı.