Başkan Binzet'ten hizmet içi eğitim merkezi açıklaması

Adıyaman Hizmet İçi Eğitim Merkezinin amacına uygun kullanılmasını istediklerini vurgulayan Başkan Burak Binzet, “Defalarca müjdesi verilen merkezin binası bitirildi ancak kurumun Şanlıurfa'da açılacağı dedikoduları çıkmaya başladı. Adıyaman'a büyük katkı sağlayacak bu yapının amacına uygun kullanılmasını öneriyoruz. Bakanlık verdiği yanıtta doğal gaz, elektrik, su, internet ve telefon bağlantıları gibi eksikliklerin tamamlandığı ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılında kullanılacağı söylenmişti. Ama Merkez ne hikmetse bir türlü faaliyete geçmiyor” diye konuştu.