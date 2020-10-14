Başkan Binzet'ten ithal yem açıklaması

Hükumetin hayvancılık ve tarımda uyguladığı politikalardan vazgeçmesi gerektiğini dile getiren Başkan Binzet, “Adıyaman'ın başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Üretici zor günlerden geçiyor. Yemin hammaddesinin yaklaşık yüzde 50'si ithal ediliyor. Türkiye üretimi teşvik etmek yerine, ithal ürün almayı tercih ediyor. Yemde dışa bağımlılık sürüyor. Türkiye Yem Sanayicileri Birliğinin verilerine göre, 2019 yılında 13 milyon 123 bin ton yem hammaddesi ithalatı yapan Türkiye, bunun için 4 milyar 818 milyon 598 bin dolar ödedi. Kurda yaşanan yükselişe bakmayanlar sanırım bu rakamlara da bakmıyor. Türkiye bu tuzaktan kurtulmanın yollarını bulmalıdır.

Hem yemi ithal ediyoruz hem de canlı hayvan ithal ediyoruz. Hükumet hayvancılık ve tarımda uyguladığı yanlış politikalardan derhal vazgeçmelidir. Mera ve ahır besiciliği yöre koşulları gözetilerek, etkin ve süreklilik içinde desteklenmeli" diye konuştu.