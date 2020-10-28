İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Binzet'ten Mevlit Kandili mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Mevlit Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Kainatın şereflendiği gün olarak telakki edilen Mevlit Kandilinin insanlığın da kurtuluşuna açılan bir kapı olduğunu belirten Başkan Burak Binzet, "Mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eş, dost ve akrabaların gönüllerini hoş tutmak, hayatımızdaki olumsuzluklardan kurtulmak, huzura kavuşmak için sevgi ve hoşgörü ortamının sağlanması için bugünleri iyi bir fırsat olarak görmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Mevlit Kandilini kutluyor, bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.