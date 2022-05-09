Başkan Bozkurt: “Partimize ilgi her gecen gün artıyor”

Merkez İlçe Başkanı Özcan Bozkurt ve yönetim kurulu ile Kahta İlçe Başkanı Sadık Yavaş İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret etti. Muhabir Ahmet Arslantaş ile Adıyaman ve genel gündem konuları üzerine sohbet eden, partililer siyasi çalışmaları konuştu.

Yeniden Refah Partisi'nin hızla büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Bozkurt, “Partimiz, Merhum Necmettin Erbakan Hocamızın çizgisinde ilerlemeye devam ediyor. Her gecen gün partimize olan ilgi artıyor. Doğruya doru, eğriye eğri diyerek dürüst siyaseti kendimize düstur edindik. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz” dedi.

Medyanın siyaset ile iç içe olduğuna işaret eden Bozkurt, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin daha iyi yerlerde olması noktasında aynı gayede olunduğunu belirtti.

Bozkurt, İhlas Haber Ajansı çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.