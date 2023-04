Başkan Bulucu, aday tanıtım toplantısını değerlendirdi

AK Parti'nin Ankara Arena'da yapılan aday tanıtım ve seçim beyannamesi toplantısı sonrası bir açıklama yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 28. dönemde TBMM'de temsil edecek milletvekili adaylarını tebrik ettiğini söyledi.

AK Parti'de milletvekili adaylık sürecinin tamamlanması ve Ankara'da yapılan aday tanıtım toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Adıyaman İl Başkan Emrah Erkan Bulucu “Sorumluluğumuzun farkındayız. Teşkilatlarımızla omuz omuza çalışarak, bir bütün halinde mücadele vererek 14 Mayıs seçimlerinde Adıyaman'da büyük bir başarıya imza atacağız. Asrın felaketini yaşamımıza rağmen aday adaylık sürecinde nüfusuna oranla en çok aday adayı başvurusunun olduğu bir il oldu. 160'ın üzerinde aday adayının başvurduğu bu süreçte aynı şekilde temayül yoklamasına da dava arkadaşlarımız büyük bir teveccüh göstermesi ayrıca bizleri gururlandırdı. Bu tablo şartlar ne olursa olsun büyük bir aile olmanın en müşahhas göstergelerinden biridir. Yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kalıcı sosyal konutların temel atma töreni için geldiği Adıyaman'da, 25 bin hemşehrimizin törenin yapıldığı alanı doldurması yine bunun en büyük kanıtı oldu. Bu vesile ile hemşehrilerimize tekrardan şükranlarımı sunuyorum. Adıyaman'ın yaralarının sarılmasında ise çok iyi bir refleks gösteren hükumetimiz şehrin normale dönmesi tüm imkanları seferber etmiştir. Malumunuz olduğu üzere başta Adıyaman olmak üzere Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile birlikte 11 ili etkileyen büyük afeti yaşadık. Bu gerçekten bir yıkım oldu. AK Parti olarak 14 Mayıs seçimlerine giderken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi tek gündemimiz deprem olacaktır. İnşallah bu süreçte mevcut milletvekillerimiz, milletvekili adaylarımız, belediye başkanlarımız, il genel ve belediye meclis üyelerimiz ve teşkilat mensuplarımızla Adıyamanlı depremzedelerin yanında olacak, depremin yol açtığı maddi ve manevi kayıpların telafisi için yoğun gayret gösterecek, depremzedelerimizin yaralarını sarıp, yüzlerini güldürene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden 46 bin 104 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Geçmiş dönem milletvekillerimizin şehrimize kazandırdıkları hizmetler ve AK Parti iktidarı dönemi boyunca yapılan hamleleri saha çalışmalarımızda vatandaşımıza anlatacağız. Depremle birlikte yaraların en kısa sürede yaraların sarılması için de her birimize büyük sorumluluklar düşmekte. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bu bir bayrak yarışıdır. Önceki dönem milletvekillerimizin Adıyaman'ımıza verdiği hizmetlerle her daim başımızın tacıdır. Bundan sonra da yeni seçilecek milletvekillerimiz de aynı şekilde bu hizmetleri sürdüreceklerdir. Cumhurbaşkanımızın almış olduğu kararlar ve takdir etmiş olduğu görevler ama ya da fakat olmaksızın her bir dava kardeşimizin için gurur nişanesidir. Açıklanan milletvekilliği listesi, kardeşliğin, inanmışlığın ve adanmışlığın, liyakatin, milli ve manevi değerlere sadakatin listesidir. Bu liste birlik ve beraberliğin listesi olmuştur. Zira AK Parti'miz, birbirini Allah için seven, Allah rızası için çalışan büyük bir ailedir. Allah'ın izniyle bu kadroyla kazanan Adıyaman'ımız, milletimiz ve Türkiye'miz olacaktır” diye konuştu.