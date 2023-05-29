Başkan Bulucu, seçim sonucunu değerlendirdi

tur seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Emrah Erkan Bulucu, sıkıntısız bir seçim süreci yaşadığını, tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da millet iradesinin tecelli ettiğini belirtti.

Seçimin demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştiğini vurgulayan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, “Türkiye yüzyılına yakışır güzel bir seçim geçirdik. Birinci turda bitmesinden çok, 2. turda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara önde olması hem Adıyaman'da hem Türkiye'de tarihi bir başarıdır. 14 Mayıs'ta Adıyaman'ımız Cumhurbaşkanımıza yüzde 66.2 oy oranıyla destek çıktı. 28 Mayıs'ta gerçekleşen 2.tur seçimlerinde ise nerdeyse oyumuzu 3 puan arttırarak yüzde 68.8 oy oranıyla Adıyaman'dan büyük bir zaferle çıkmış olduk.

2018'de yapılan seçimlere kıyasladığımızda ise oylarımızı konsolide ettiğimizi görüyoruz. Elbette yine bu seçimlerde Sincik ilçemiz cumhurbaşkanımıza verdiği yüzde 94.6'lık oy oranıyla Türkiye geneli şampiyonluğunu bir kez daha perçinledi. Aynı şekilde Samsat ilçemiz yüzde 90.1 ,Gerger ilçemiz yüzde 87.1, Kahta ilçelerimiz ise yüzde 81.4 oy oranlarıyla rekor kırdı. Merkez ilçemiz dahil Besni, Gölbaşı, Tut Çelikhan ilçelerimizde de yüzde 60'ın üzerinde oy aldık.

Pandemi sürecinin yanı sıra asrın felaketi olan depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Adıyaman'ımızda şunu gördük ki, milletimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu özel güven ve sevginin tezahürü sandığa yansımıştır. Öte yandan millet ittifakının elinde bulunan ilçe belediyelerinde de AK Partimiz birinci parti olarak çıkması ise bizim son derece değerlidir. 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimlerinde ise yüzde 52,48 oy oranıyla 4 milletvekili çıkardık. İnşallah yeni yasama döneminde Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan milletvekillerimiz Adıyaman'ımızı en güzel şekilde temsil edeceklerdir. Kendilerini tebrik ediyorum. Elbette her iki seçim sürecinde başta TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın olmak üzere 27. Dönem milletvekillerimiz ve 28. dönem milletvekillerimiz, Adıyaman'ımızın dört bir yanında saha çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürdüler.

Bunun yanında Adıyaman Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç, 28.Dönem milletvekili adayımız Ziya Polat, yönetim kurulu üyelerimiz, SKM başkanlığımız ve ekibi, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ilçe başkanlarımız, ilçe-belde belediye başkanlarımız, il genel ve belediye meclis üyelerimiz, geçmiş dönem belediye başkanlarımız, geçmiş dönem il başkanlarımız, geçmiş dönem ilçe başkanlarımız, sandık kurulu üyelerimiz, müşahitlerimiz ve cumhur ittifakı partilerimizle adeta bir seferbelik ruhu ile çalışarak Adıyaman'dan alnımızın akıyla çıkmanın gururunu yaşadık.

Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi bu seçimlerde kimse kaybetmemiştir, 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Demokrasi ve millet iradesi kazandı. Şimdi birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz ve Adıyaman için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti'nin büyük zaferi sonrası teşkilat olarak rehavete kapılmadan çalışmalarına devam edecekleri vurgulayan Başkan Bulucu, “Partimize ve davamıza gönül vermiş tüm kardeşlerimizle yarın seçim olacakmış gibi gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde yerel seçimler var. Yönetim kurulumuzla toplantılarımızı yaparak genel merkezimizin direktifleri doğrultusunda hemen saha çalışmalarına başlayacağız. Genel başkanımızın ve AK Partimizin başarısındaki en önemli faktörlerden biri de seçim öncesi vatandaşımızı vaat yağmuruna tutup, seçim sonrasında bunları unutanlardan olmadık. Biz, verdiği sözlerin arkasında duran, sözünün eri bir partiyiz. Biz ahdine, kavline sadık bir kadrolarız. Bu vesileyle 28 Mayıs büyük Türkiye zaferimiz ülkemiz ve Adıyaman için hayırlı olmasını diliyorum. Bize yeni bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun” diye konuştu.