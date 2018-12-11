Başkan Çakmak Adıyaman'ın sorunlarından bahsetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Adıyaman'ın sorun ve sıkıntıları ile alakalı açıklamalarda bulundu.

İşsizlik ve yatırımlardan bahsederek açıklamalarda bulunan Başkan Çakmak, “Girdisi sadece memur olan bir kente dönüşüyor. Yaşanabilir kentler sıralamasında 70. sırada olduğumuz gerçeği yüzümüze vuruldu. Yani 81 il içinde sondan on birinci sırasındayız. Barış ve hoş görü şehri dediğimiz Adıyaman artık yaşanmaz kentler içinde sondan 11. Sırada. Roma'dan tutun Kommagene Krallığına ve o günden bu güne kadim tarihinde medeniyetin birçok yaşamına misafir edilmiş bir yer.

Adıyaman topraklarının yüzde 80'i sulanamıyor ve içme suyu sıkıntısı yaşanılıyor. Verimli toprakları suya bakıyor ama verim alamıyoruz. Ürünlerimiz yasaklanıyor, yasaklar şehrine dönüşüyoruz. Tütünü yasaklanıyor, yetmiyor kanun uygulamaya geçtiğinde tütününü satan her Adıyamanlı potansiyel yasaklı cezaevi yolcusu olacak. Mermer işleyecek bir organize sanayimiz yok, mermerimiz il dışına, yurt dışına blok blok taşınıyor.

Zorunlu hizmetler dışında Adıyaman'a hiçbir şey yapılmıyor, son 20 yılda yerel yönetimler anlamında kalıcı hiçbir hizmet gelmedi. Yol, su, kaldırım, yeşil alan gibi temel hizmetlerde bile ağır yürüyor.

Adıyaman yaşanabilir kentler arasında son sıralarda olmayı hakketmiyor. Adıyamanlı adına söylemeye dile getirmeye devam edeceğiz. Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere mecliste, bizlerde buradan Adıyamanlının sesi olacağız olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.