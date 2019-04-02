Başkan Çakmak seçim sonucunu değerlendirdi

Yapılan seçimler sonucunda 12 seçim bölgesinden 7'sini kazandıklarını vurgulayan Başkan Deniz Çakmak, “Adıyaman'da 5 olan belediye sayımızı 7 yaptık. Seçmenimiz ile partimiz arasında bir ahenk yakaladık. Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere ve örgüt yöneticisi arkadaşlarımızla seçim çevremizde elimizden gelen gayretle seçmenimizi ziyaret edip destek istedik. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu üç ilçemizde iki beldemizde halkımız ile buluşturduk. Genel başkan yardımcılarımızı grup başkan vekillerimizi ve milletvekilimizin ilimize ziyaretlerinde bize destek olmalarını sağladık. İlçe başkanlarımız kadın ve gençlik kollarımız, sandık görevlilerimiz ve bina sorumlularımız ile halkımızın sandığa gidip güvenle oyunu kullanmasına destek olduk. Vatandaşımızın sandığa attığı her oya sahip çıktık, iradesinin sandığa yansıması noktasına elimizden gelen desteği sunduk. Ekonomi başta olmak üzere ülkemizin genel politikası ve ilimizin hizmet alması için genel merkezin ürettiği politikalar doğrultusunda bizde halkımıza dilimiz döndüğünce sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi anlattık. Halkımızın kararına saygı duyuyor, oyunu kullanan herkese teşekkür ediyor, kazanan tüm siyasileri tebrik ediyorum. Bundan sonra ortak sevdamız olan Adıyaman'a hizmet yolunda bizde elimizden geldiğince onlara destek olacağız” diye konuştu.