Başkan Çakmak'dan hemşirelere karanfil

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle mesaj yayımlayan CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, “Bu hayatta en kutsal görevi, çok zor şartlar altında fedakarca çalışarak insanların sağlığına kavuşması için gayret gösteren kanatsız meleklerimiz hemşirelerimiz ve ebelerimiz başta olmak üzere doktorlarımıza ve tüm sağlık ekiplerine başarılar diliyorum. 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle, her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta bazen hayatları pahasına ülkemizin her köşesinde, hiçbir ayrım gözetmeden insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, büyük sabır ile Tüm dünyada görev yapan sevgi, saygı ve hoşgörünün simgesi hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Gününü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar diler saygı ve sevgilerimi sunarım” diye konuştu.