Başkan Çakmak'ın 19 Mayıs mesajı

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde halkımızın bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı, umutlarının yeşermeye başladığı ve Türk Milleti'nin, en zor ve en imkansız koşullarda dahi teslim olmayacağının kanıtlandığı gün olduğunu söyledi.

Çakmak, “Mustafa Kemal Atatürk 100 yıllık onur, 100 yıllık gurur olan 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bu ülkenin gençlerine armağan etti. Özellikle Genlerimiz başta olmak üzere Türkiye hepimizden çok şey bekliyor. Geleceğimizin teminatı Türk gençliği ve büyük Türk Milleti, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de, aynı heyecan ve duruşla ülkesine, demokrasiye ve cumhuriyete hep birlikte el ele Her şeyin çok güzel olacağı yaşanacak bir Türkiye İnşa etmek için mücadele ederek 19 Mayıs Ruhuna sahip çıkmalıyız. Bu güzel düşüncelerle tüm halkımızın ve özellikle gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100.yılını kutluyor, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyorum" diye konuştu.