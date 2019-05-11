Başkan Çakmak'ın Anneler Günü mesajı

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, anneliğin dünyadaki en kutsal değer, yaşamdaki en büyük yardımcılarımız, karşılıksız ve sonsuz sevginin kaynağı olduğunu söyledi.

Çakmak mesajında, “Yaşamını bizler için adayan, bizler için çalışan, üreten, bizi var eden ve bizleri kendi canlarından da üstün tutan kutsal varlıklarımız annelerimizdir. Bizler en güzel duyguları Annelerimizin şefkatli kollarında öğrenir ve bu büyük duygular hayat boyu bizlere yön verir.

Demokrasinin, hak ve hukukun işlemediği bir Türkiye'de anneleri nasıl mutlu edersiniz? O annelerin tek mutluluğu olan çocukları yatağa aç giriyorsa, geçim sıkıntısı çekiyorsa, sebeplerini bilmeden işlerinden oluyorsa kısacası annelerimiz çocuklarının geleceğinden, ülkenin geleceğinden endişeli ise mutsuz anne ve dolayısıyla her yönüyle huzursuz bir Türkiye tablosu ortaya çıkar.

İlk terbiyeyi, ahlakı, sevgi ve saygıyı öğrendiğimiz annelerimiz bir gün değil yılın her günü hatırlanmayı, değer görmeyi, herkesten daha çok hak etmektedir. Üzerimizde büyük hakları bulunan, sevgi, fedakarlık ve sabırlarını başka hiçbir değerle ölçemeyeceğimiz annelerimiz her zaman onurumuz, gururumuz ve başımızın tacıdır.

Bu duygularla çocuklarının geleceği için endişe etmeyeceği, her şeyin çok güzel olacağı yaşanacak bir Türkiye ümidi ile başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor aramızdan ayrılmış annelerimizi rahmetle anıyor ve tüm annelerimizin, ellerinden öpüyor, anneler gününü kutluyorum” diye konuştu.