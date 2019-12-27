Başkan Çakmak'tan asgari ücret açıklaması

Açıklanan asgari ücretin milyonlarca asgari ücretlinin zam beklentisini suya düştüğünü vurgulayan Başkan Çakmak, asgari ücretle çalışıp ailesini geçindirmekte zorluk çekenlerle dalga geçildiğini savundu.

Başkan Çakmak, "1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL oldu. Ağustos ve Eylül ayında doğalgaza yüzde 30 üzerinde zam, elektriğe yüzde 25 zam, toptan tüketim ürünlerinin fiyatları almış başını gitmiş, asgari ücrete yaptığınız zam yüzde 15'tir. Bakan ve iktidar partisi temsilcileri çarşı pazardaki fiyat artışlarını görmüyor musunuz, yoksa görmemezlikten mi geliyorsunuz, sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Allah asgari ücretle çalışıp çocuk okutan ve evini geçindirmeye çalışan halkımızın yardımcısı olsun. Adıyaman'da asgari ücretle çalışan 4 kişilik bir ailenin ortalama rakamlarla minimum giderleri temel ihtiyaçlar en düşük kira, 500 TL en yüksek kira bin 250 TL, elektrik 180 TL, su 70 TL, doğalgaz 450 TL, telefon 100 TL, ekmek 300 TL, haftalık pazar 100 TL, aylık market 400 TL, temizlik ürünleri 200 TL, çalışan 1 kişinin aylık yol parası 30 gün tek minibüs ile 150 TL, çocuk okul servis ücreti 1 kişi 130 TL, Çocuk harçlık aylık 150 TL, yetişkin çocuk harçlık 250 TL, kısacası sosyal harcamalar doktor, ilaç vb. ihtiyaçlar harici bir asgari ücretlinin aylık gideri 3 bin 125 TL'dir. Bakanın jest olarak gördüğü meblağ 2 bin 324 TL'dir.

Bakanın, hükumetin ve yetkililerin asgari ücret artışlarını halkın yanında olan sosyal devlet anlayışına göre yapmasını temenni eder emeği ve alın teri ile geçinen tüm halkımıza saygı ve sevgilerimi sunarım” diye konuştu.