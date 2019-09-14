Başkan Çakmak'tan CHP heyetinin ziyaretiyle ilgili açıklama

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, CHP heyetinin geçtiğimiz günlerde Adıyaman'a gelerek yaptığı inceleme ve temaslarla ilgili açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, PM Üyeleri Erbil Aydınlık, Pınar Uzun, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Adıyaman Milletvekili Abudrrahman Tutdere ile birlikte geçtiğimiz günlerde Adıyaman'da bir takım incelemelerde bulunmuştu.

Heyet, Adıyaman Sitilce bölgesinde baraj ve çöp alanı, Yaylakonak Beldesinde ki bakır madeni sahası, Çelikhan-Adıyaman Karayolu üzerindeki bakır maden sahası, Kahta Esendere köyü HES alanı, Nemrut Dağı Milli Parkı'nda incelemede bulundu.

Deniz Çakmak, heyetin ziyaretiyle ilgili olarak, “Bize gelen yoğun şikayetler üzerine öncelikli olarak Çelikhan-Adıyaman Karayolu üzerinde bulunan bakır maden ocağına gittik. Bölge halkı endemik bitki ve hayvanların bölgesi ve doğal sit alanları olan hem bakır arama hem de bakır arama sırasında kullandıkları kimyasallar insan ve canlı yaşamına tehdit oluşturduğu için bölgelerini ve köylerini yaşanmaz hale getirdiğini, dolayısıyla ciddi bir şekilde sağlık sorunlarının yaşandığını dile getirdiler. Bölgeyi gezerek yetkililerden bilgi edinmeye çalıştık. Firma yetkilileri bakır madeni aradıkları ve doğaya ve insan sağlığına zarar verilmeklerini söyledi.

Bize göre, bakır madenin faaliyet gösterdiği alan Adıyaman'ın en gözde doğal alanlarından birisidir. Çeşitli endemik bitki ve hayvanların yaşam alanı bakımından adeta doğal bir sit alanıdır. Adı bakır arama olan bu işletmenin beraberinde daha ne tür çalışmalar yapıldığı anlamında gizemliliğini korumaktadır. Bölge halkı yaşam alanlarını tehdit ettiği için büyük endişe içindeler. Çünkü bakır veya bilimum madenleri arama sırasında insan hayatını, sağlığını önemli derecede tehdit eden kimyasallar kullanılmaktadır. O bölgede kurulması düşünülen Koçali barajınıda olumsuz yönde etkileyecektir. Bölge adeta felaket işgali altındadır. Uzun vadede hem doğal hem de insan yaşamını önemli ölçüde telafisi zor sonuçlar doğuracaktır. Kısa vadeli bireysel çıkarlar için bölge bu tahribata kurban edilemez” dedi.

Buna benzer Yaylakonak Beldesi Hançay mevkiinde bulunan kömür ocağının çevreye zarar verdiğini söyleyen Çakmak, “Bir diğer tespit ettiğimiz insan sağlığını tehdit edecek olay ise yeni yapılması planlanan Adıyaman katı atık tesisinin yapılacağı yerdir. Yerleşim yerine yakınlığı koku probleminden dolayı vatandaşın hem yaşam kalitesini hem de sağlığını olumsuz etkileyecektir. Adıyaman yerleşim olarak kuzeyli rüzgarların etkisi altındadır. Bu durumda depolama alanındaki kütlece hafif materyaller ve koku yerleşim yerine taşınacaktır. Halkın yaşamı ve sağlığı olumsuz etkilenecektir. Seçilen bölgenin engebeli arazi yapısı yığılacak malzemenin heyelan riski olduğundan maliyetlerin yükseleceği ön görülmektedir. Katı atık tesisinin bulunduğu alan Adıyaman şehir merkezinin içme suyunun bir kısmının karşılandığı Kırkgöz içme suyu havzasında olduğu. Zeynal Abidin Türbesine ve mezarlığa yakın olması halkın manevi değerlerine saygısızlık olarak algılanacağından toplumda büyük bir rahatsızlığa sebep olacaktır. Bu itibarla söz konusu yerin yerleşim yerine kuş uçuşu mesafesi, hakim rüzgar yönü, heyelan riski ve mezarlığa bitişik olması sebebiyle yer seçimi yönden uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

CHP olarak yerinde yaptığımız incelemelerden ve Halktan gelen şikayetler doğrultusundan yola çıkarak, insan sağlığına ve doğaya zarar verenlerin bir an önce bu karardan vazgeçip geri adım atmalarını ve yetkililerin de bu doğa katliamına müdahale etmelerini ve bizlere gereken bilginin verilmesini bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu olayın takipçisi olarak çalışmalar başlatacağını bu buna benzer doğa tahribatlarının önlenmesi konusunda mücadele edeceğimizin ve bu gibi tesislerin kurulmasında katkısı olan kim olursa olsun tepkimizin bölge halkının çıkarları doğrultusunda olacağından kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.