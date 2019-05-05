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Başkan Çakmak'tan Ramazan ayı mesajı

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Ramazan ayı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.


Başkan Çakmak, mesajında, Ramazan ayının bütün İslam alemine ve insanlığa hayırlı olmasını diledi. Başkan Çakmak, "Merhamet, manevi huzur ve bereket ayı olan mübarek Ramazan hoş geldin diyorum. Tüm İslam dünyasına ve halkımıza, hukuksuzluktan, haksızlıktan haramdan, iftiradan ve kibirden uzak, paylaşmayı, birliği, beraberliği ve kardeşliği pekiştiren bir Ramazan ayının başlangıcında, tüm halkımızın ve bütün İslam aleminin güzel duygularla karşılayacağı ve devamında bayramla uğurlayacağı bu mübarek ramazan ayının tüm dünyada barışa vesile olmasını, tokun acın halinden anlamasını ve önemlisi din, dil, ırk ayrımı gözetmeden kardeşlik duygularımızı güçlendirerek bir arada yaşamanın öneminin anlaşılmasını temenni ederim. Tüm İslam dünyasında halkımızın ilk teravih, ilk sahur ve bugünkü ilk oruçlarının Allah katında kabul olmasını diler, mübarek Ramazan ayını en içten duygularla kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

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