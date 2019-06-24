Başkan Çakmak'tan teşekkür

Türk demokrasisi ve hizmet belediyeciliği adına yeni bir başlangıca adım atıldığını vurgulayan Başkan Çakmak, “Bizlere geleceği kazandıran, umutlarımızı yeşerten, İstanbul'da yanan meş'alenin ışığının Türkiye 'ye yaymak için birlikte çalışma, birlikte başarma arzusunu bizlere aşılayan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, cumhuriyet, Atatürk, Türk gençliği diyebilen, inancımızla barışık, insan ayırt etmeyen, etnik köken ayırt etmeyen, bir çift mavi gözün ışığında, yeni bir anlayışa sahip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun galip gelmesi bizleri oldukça mutlu etmiştir. Kazanımında başta CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, bütün parti teşkilatına, Ekrem İmamoğlu'na oy veren, vermeyen sandığa giderek demokrasi şölenine katılan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.