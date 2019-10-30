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Başkan Çevik'ten ABD'ye Ermeni tasarısı tepkisi

Dünya Medeniyetleri Derneği Başkanı Murat Ümit Çevik, Amerikan Temsilciler Meclisince Ermeni tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi.


Başkan Ümit Çevik, konuya ilişken açıklamasında, “Dünya kamuoyunda Ülkemizi istikrarsızlaştırmak ve acımasız planlarını yürürlüğe koymak adına Amerikan Temsilciler Meclisince Ermeni tasarısı ve Türkiye'ye yaptırım uygulamakla tehdit eden yasa tasarılarını tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararını asla kabul etmiyoruz. Bu bağlamda Dünya Medeniyetleri Derneği olarak ülkemizin tam bağımsızlık gereği atacağı her adıma ve karşılaşacağı her zorluğa karşı kararlılığımızı, inancımızı ve mücadelemizi her platformda dile getireceğimizi ve bu konuda devletimizin, hükümetimizin ve milletimizin atacağı her adıma destek olmaya biz hazırız” ifadelerini kullandı.

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