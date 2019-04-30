Başkan Dağtekin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı

1 Mayıs İşçi Bayramının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlandığını anımsatan Başkan Dağtekin, “Dünyada 120 yılı, Türkiye'de de 100 yılı aşkın bir süredir kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'nin emek ve sendikacılık tarihi açısından önemli bir adım olarak kayda geçmiştir. Uzun yıllar kurucu sendika başkanlığı yaptığım dönem içerisinde işçilerimizin alın teri ve emeklerinin ne kadar kutsal olduğunu en iyi bilen bir kardeşinizim. Bizler işçinin ücretini alın teri kurumadan verin diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz.

AK Parti iktidarı olarak son 17 yılda emekçi kardeşlerimizin haklarını, hukuklarını gözetmeye, sorunlarını minimize etmek için büyük gayretler sarf ettik. En önemlisi ise işçi kardeşlerimiz için çok anlamlı bir gün olan 1 Mayısın, iktidarımız döneminde, emek ve dayanışma günü olarak resmi tatil ilan edilmesi olmuştur. Yani 1 Mayıslar, emek bayramı adına yaraşır bir şekilde dostluk ve dayanışma günü olarak kutlanarak, tüm emekçilerin hak ve taleplerinin ele alındığı, gündeme taşındığı bir gün haline gelmiştir. Elbette ülkemizin kalkınması ve daha üretken hale gelmesinde emekçi kardeşlerimizin alın teri ve emeği bulunmaktadır. Dolayısıyla bu toplumun en muteber kesimi olan işçilerimiz en büyük taktiri ve övgüyü hak etmektedir. Her daim emekçilerimizin yanında olan hükümetimiz bu şuurla görev yapmaktadır. Özellikle işçi, memur ve emekçi vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak, çalışma ortamının ve hayatının daha demokratik, daha insani, daha yüksek standartlara kavuşturulabilmesi için ilgili her kurum ve kuruluşların görüşlerine önem atfederek, mevcut sorunların ancak karşılıklı diyalog ve uzlaşma içerisinde çözüme kavuşacağına inanan bir partiyiz. Bu vesileyle işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, Adıyaman'daki tüm sendikalarımızın bu özel günü, birlik ve beraberlik içerisinde kutlamalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyor, tüm emekçi kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum" diye konuştu.