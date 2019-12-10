Başkan Dağtekin, 10 Aralık İnsan Hakları Gününü kutladı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 71. yılının kutlandığını hatırlatarak, AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye'de, son 17 yıla gerçekleştirilen reformlara dikkat çekti. Başkan Dağtekin, “Bugün, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 71. yıldönümünü kutluyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ruhuna uygun şekilde, tarihinden ve kadim değerlerinden ilham alarak, vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını genişletmiştir. Hayata geçirilen reformlarla temel hak ve özgürlüklerin toplumumuzun tüm kesimlerine yansıması noktasında çok önemli mesafe kat edilmiştir. Özellikle vatandaşlarımızın kökenlerine bakılmaksızın, bireysel olarak kanun önünde eşit ve serbest bir şekilde yararlanması, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tesisi, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının getirilmesi, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini kısıtlayan pek çok yasağın kaldırılması devrim niteliğindeki adımlardan sadece bir kısmıdır. Elbette cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin uygulanmaya başlanması bu tür adımların daha hızlı ve kararlılıkla atılmasını sağlamıştır. Bir taraftan ülkemizde demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için kapsamlı reformlar yapılırken öbür taraftan dünyanın birçok köşesinde değişik boyutlarda insan hakları sorunları yaşanıyor. Terörizm, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, ayrımcılık, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, Suriye'den Irak'a, Arakan'dan Filistin'e kadar gönül coğrafyamızın farklı bölgelerinde yaşam hakkı dahil en temel insan haklarının hiçe sayıldığı, Yemen'de yüzbinlerce çocuğun menfaat çatışmasına kurban edildiği bir dönemi yaşıyoruz. İnsanlık adına utanç verici bu tablo bize, uluslararası toplumun İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin temsil ettiği ilkeleri ve hassasiyetleri yaşatma hususunda halen alması gereken çok ciddi mesafe olduğunu gösteriyor. Küresel ölçekte adaletin tecellisi için mücadele eden böyle bir lidere sahip olduğumuz için Allah'a hamd ediyorum. İnşallah bundan sonra da herkes sussa bile biz susmayacağız ve hakkı haykırmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü en kalbi duygularla kutluyor, bu anlamlı günün Adıyaman'ımıza ve tüm insanlık alemine barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.