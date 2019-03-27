Başkan Dağtekin: “Adıyaman kendi rekorunu kırdı”

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginde rekor katılım olduğunu belirterek, Adıyaman halkına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine Adıyaman halkının büyük ilgi gösterdiğini dile getiren İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman'ın kendi rekorunu kırdığını söyledi.

Miting sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Dağtekin, “31 Mart Yerel Seçimlerine günler kala gerçekleştirdiğimiz miting bu güne kadar ki yapılan mitinglerin en kalabalığı, en coşkulusuydu. Adıyaman kendi rekorunu yine kendisi yeniledi. Vatandaşlarımız yaklaşık 4.5 saatlik süre alanda bekleyen ve en ufak bir kırgınlık, yılgınlık olmadan aşkla, şevkle, heyecanla Cumhurbaşkanımızı beklediler. Oradaki heyecan bir sevgidir, bir gönüldür. Cumhurbaşkanımız ‘gönül belediyeciliği' derken bunu kendisi gönüllere girerek başarmıştır.

İnşallah bizlerde başkanlıklarımızı en iyi hizmet etme noktasında gönüllere gireriz. Onun açtığı yoldan hep birlikte daha iyiye gitmeye gayret ederiz. Katılım hem gelen bakanlarımız yönüyle, hem de Cumhurbaşkanımızın mitingdeki sözler nedeniyle Adıyaman'ımız açısından güzel oldu. Tüm Adıyaman halkına teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Halkımız üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Bize düşende onlara hizmet etmektir” dedi.

Perre Antik Kent ile ilgili konunun Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilmesinin önemli olduğuna işaret eden Dağtekin, “Özellikle Perre Antik Kent konusunda Cumhurbaşkanımızın sözlerine sevindim ve buna katkımız da oldu. Perre Antik Kent konusunu yakından takip edeceğiz. Bu kent hangi kentin hangi ilin elinde olsa farklı yerlere getirilebilir. Büyük bir turizm cennetine dönüştürülebilir. Adıyaman'ın merkezinde olan ve ekonomik katkısı olabilecek bir yer. İnşallah burayı turizme kazandırma noktasında elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.