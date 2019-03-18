Başkan Dağtekin: “Adıyaman'dan büyük bir zaferle çıkacağız"

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 31 Yerel Seçimlerinde Adıyaman'dan büyük bir zafer ile çıkacaklarını söyledi.

Adıyaman'daki çalışmalarına hız veren AK Parti il, ilçe, gençlik ve kadın teşkilatları ile birlikte tam gün saha çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Mehmet Dağtekin, sandık esaslı çalışma modelinden en verimli bir şekilde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Dağtekin, “Partimize ilçe, belde ve köylerden de yoğun talep ve teveccüh var. Adıyaman'ımızın bir değeri olan siyasi büyüğümüz ve partimizin Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş ve Fatih Toprak ile birlikte zaman zaman birlikte, zaman zaman da ayrı ayrı ekiplerle Adıyaman'ın tüm ilçe, belde ve köy programları gerçekleştiriyoruz. Bizlere gösterilen ilgi, alaka ve samimiyete yaptığımız saha çalışmalarında net bir şekilde görüyoruz. Allah'ın izniyle 31 Mart seçimlerine kadar bu çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz. Kalan son 10 günü de Allah'ın izniyle en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yaptığımız saha çalışmalarında şunu çok iyi görüyoruz. 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkacağız. Ancak hedefimiz tüm sandıklardan en yüksek oyu almak olacaktır. Adıyaman'da tüm ilçe ve beldeleriyle daha fazla oy almanın hedefindeyiz. 31 Mart seçimleri için son düzlüğe girdik. Şimdiye kadar her kapıyı çalmışızdır, tüm kardeşlerimize bu seçimlerin önemini anlattık. Ancak bir kez daha kapı kapı dolaşıp, 31 Mart'ın önemini anlatacağız.. 31 Mart'ta AK Parti'nin Adıyaman'dan daha güçlü bir şekilde sandıktan çıkması için hem il genel meclis üyesi adaylarımız hem de belediye meclis üyesi adaylarımızın saha çalışmalarında aktif olarak çalışması taban motivasyonuna büyük katkı sağlamaktadır. Asıl hedefimiz gönüller kazanmaktır, işte bunun için ‘Gönül Belediyeciliği' diyoruz. İnşallah 31 Mart'tan sonra da değerli Adıyamanlı hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle AK Parti'nin büyük zaferle çıkmasını sağlayarak Adıyaman'ı daha da güzelleştireceğiz" diye konuştu.

AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da seçimlere az bir zaman kala Adıyaman'a geleceğini hatırlatan Başkan Dağtekin, "Cumhurbaşkanımız ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, şuana kadar 50'yi aşkın Büyükşehir, il ve ilçelerde büyük kalabalıklara hitap etti. Bu davanın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın, her seferinde açık ara fark atarak seçimi kazanması mitinglerimizde coşku ve kalabalıkla daha iyi anlaşılacaktır.Her seçim döneminde olduğu gibi liderimiz Erdoğan'ın bariz bir biçimde çok daha fazla çalıştığı malumunuzdur. Şunu özellikle belirtmek istiyorum; Cumhurbaşkanımız Erdoğan şu anda iktidarının zirvesinde olmasına rağmen hiç bir zaman rehavete kapılmamıştır. Herkesten çok daha fazla çalışıp çabalıyor ve bu da başarımızı kaçınılmaz hale getiriyor. Cumhurbaşkanımız insan takatinin çok üstünde bir eforla her seçimde Türkiye'nin neredeyse bütün meydanlarını gezerek seçmenimizle buluşuyor. İnşallah Liderimiz Erdoğan'ın mitingiyle Adıyaman, yine tarihi anlara tanıklık edecektir” dedi.