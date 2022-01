Başkan Dağtekin: “Bugünlere gelmemizde AK Kadınlarımızın payı büyüktür”

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler Başkanlığında Cumhuriyet Mahallesinde düzenlenen programa AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve AK Parti'ye gönül vermiş mahallenin kadınları katıldı.

Mahalle Başkanı Şükran Teker'in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Başkan Dağtekin bir konuşma yaparak siyasal alanda kadının gücü, demokrasimizin en büyük gücü olduğunu ve sosyal alanda da kadının gücü, geleceğe yürüme irademizin en güçlü beyanı olduğunu ifade etti.

Dağtekin, “Öncelikle bu güzel organizasyon için Kadın Kolları Başkanımız Saliha Diler, Mahalle Başkanımız Şükran Teker ve tüm AK Kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kadınlarımızın her alanda var olmasını önemseyen bir partiyiz. Siyasi geleneğimizde ve teşkilatlanma yapımızda kadınlarımızın rolü yadsınamaz. Her zaman söylerim; AK Kadınlarımızın azmi, muhabbeti ve güveni her daim bizlere güç vermiştir. Bugün burada bu gücü daha da iyi hissediyoruz. Kim bilir belki de seslerini hiç duymadığımız, yüzlerini hiç görmediğimiz ama dualarını her zaman yanı başımızda hissettiğimiz nice analarımız bacılarımız var. AK Partimizin bugünlere gelmesinde onların büyük bir payı vardır. Allah'ın izniyle kapı kapı dolaşıp onlara da ulaşacağız. Milletimize hizmet yolunda her zaman en iyiye odaklanmak zorundayız. Bilhassa tüm dünyanın salgından dolayı ekonomilerinin kırılgan olduğu bir dönemde Türkiye emin adımlarla yoluna devam ederken Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni ekonomik vizyonunu kapı kapı dolaşıp anlatacağız. Bu tür teşkilat çalışmalarımızda her zaman kadınlarımız en ön safta yer alarak bu kutlu davayı mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşlarımıza anlatıyorlar. AK kadınlarımızın emeğini, fedakârlığını, samimi mücadelesini daima baş üstünde tutarak çalışmalarını yürütüyorlar. Allah sizlerden razı olsun. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana her daim kadınlarımıza siyaset yolunu açmak, siyasete kadın elinin değmesini sağlamak için çalıştık. Hamdolsun AK Parti kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımı noktasında kimi kesimlerin tahayyül dahi edemediği seviyelere ulaşmıştır. Kamuda, eğitimde, bürokraside, ticarette kadın, en büyük zirve bizim dönemimizde gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de gerçek anlamda kadını özgürleştiren hareket AK Parti'dir. Elbette AK Parti öncesi kadınlarımıza yapılan zulümleri de her zaman hafızamızda diri tutmalıyız. Başörtüsü yasağı yüzünden üniversite kapılarında Kamu Kurumlarında uygulanan çifte standardı hamdolsun iktidarımız döneminde kaldırdık. Kadınlarımızın statüsünü en üst seviyeye çıkararak toplumun her alanında söz sahibi haline getirdik. 2023 seçimleri öncesinde de en büyük gücümüz sizlersiniz. Kutlu davamızı en yükseğe taşımak için sizlerin desteği bizler için çok önemli ve kapı kapı dolaşarak partimizin için elinizden gelen gayreti göstereceğinize inancımız tamdır” dedi.