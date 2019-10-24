Başkan Dağtekin, doktor atamalarıyla alakalı açıklamalarda bulundu

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, başta AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın ve Adıyaman milletvekillerinin yoğun girişimleri ile 2019 yılı içerisinde Adıyaman'ın ihtiyacı olan farklı branşlarda hekim ve pratisyen hekim atamalarının gerçekleştirildiğini bildirdi. Tıbbi Onkoloji, hematoloji ve çocuk kardiyoloji gibi branşlarda eksikliklerin giderildiğini aktaran Başkan Dağtekin, “Bu branşlar dışında Adıyaman genelinde 140 pratisyen hekim, kadın doğum doktoru, radyoloji, çocuk hematoloji ve onkoloji, gastroenteroloji, 2 tane romotoloji hekimi, Adıyaman halk sağlığına, aile hekimi ve halk sağlığı hekimi, Besni ilçemize iç hastalıkları uzmanı, Kahta ilçemize kulak burun boğaz uzmanı, acil uzmanı , iç hastalıkları uzmanı, Gölbaşı ilçemize ise kadın doğum doktoru ataması yapılmıştır. Eksikliklerin tespiti ve vatandaşlarımızın mağdur edilememesi için hastane yöneticilerimizle sürekli istişare halindeyiz. Bilhassa hastanelerimizdeki ve sağlık kuruluşlarımızdaki açığın kapatılması, uzman hekim noktasında maksimum seviyede hizmet verilmesi için başta Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız ve Milletvekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere, milletvekillerimizle birlikte bakanlık nezdinde görüşmeler yapılarak bu atamalar gerçekleşmiştir. Elbette bazı branşlar vardır ki, kısa vadede açığı kapatmak mümkün olmayabiliyor. Uzman hekim yetiştirmek zaman alan bir süreç. Örneğin Onkoloji branşında mezuniyet oranının düşük olması ister istemez kısa süreli sıkıntılara neden olabiliyor. Ancak geçtiğimiz gün bu branşta Türkiye'de iki atama yapıldı. Bu atamalardan biri Ankara'ya diğeri ise Adıyaman'a yapılmış olması, başlı başına Adıyaman'ımızı özel kılan bir faktördür” diye konuştu.