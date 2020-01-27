Başkan Dağtekin, el ele yaraların sarılacağını söyledi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremle ilgili açıklamalarda bulunarak, devlet ve milletin el ele yaraların sarılacağını vurguladı.

Başta Elazığ, Malatya ve Adıyaman'ı da derinden sarsan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifalar dileyen Başkan Dağtekin, “Herkes bir olup zor durumdaki insanlara nasıl bir faydam dokunur diye arayışa girdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan depremin daha ilk dakikalarından itibaren sürecin kontrolünü eline alarak ilgili bakanlarımızı anında bölgeye gönderdi. Allah'a hamd olsun hükumetimiz hızlı organizasyon, zamanında yardım, kamuoyunu yönetme alanlarında çok başarılı bir grafik çizdi. 1999 yılında yaşanan depremi hepimiz hatırlıyoruz. O dönem devlet adeta o enkazın altında kalmıştı. Ama Van depreminde hükümetimiz çok başarılı bir sınav verdi. Elazığ depreminde de bunu gördük. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır. 7'den 70'e milletimizin tüm fertlerinin deprem bölgesindeki kardeşleriyle sergilediği dayanışma her türlü takdirin üzerindedir. Depremden etkilenen kardeşlerimizin acılarını paylaşmak için Elazığ'a gideceğiz. Kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Devlet ve millet el ele, yaralarımızı hep birlikte saracağız.

Her deprem ve afet bir imtihandır. Bu imtihanlardan ders almalıyız. Şimdi hepimize düşen görev, daha büyük felaketlere karşı sivil örgütlülüğümüzü geliştirmek için fikir üretmektir. Bu vesile ile Ülkemizi büyük bir hüzne boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.