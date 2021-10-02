Başkan Dağtekin il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi

İl Genel Meclis toplantı öncesi İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ile birlikte bir araya gelen Başkan Mehmet Dağtekin ve Yerel Yönetimler Başkanı Fehmi Yılmaz, il genel meclisinin Eylül ayı çalışmalarını değerlendirip, Ekim ayı içerisinde yapacağı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Dağtekin daha sonra Ekim ayı toplantısına katılarak, AK Parti İl Genel Meclisi üyelerine hitap etti.

Başkan Dağtekin, “Teşkilat olarak kırsal bölgelerde yaptığımız saha çalışmasında bölgenin Encümenleri ile birlikte olmaya gayret ediyoruz. Köylerimizde İl Genel Meclisinin yaptığı çalışmaları gördükçe gurur duyuyoruz. İl Genelinde 30 Encümeninin 28'i AK Parti'de ve İl Genel Meclisinin 2021 hedeflerinde Özel İdare ve Köylere hizmet götürme birliği çalışmalarında yüzde 90 gerçekleşme sağlanmış olması bizleri mutlu etti. Yılın sonuna doğru son çalışmaları da bitirip 2021 programımızı bitireceğinize inancım tam. Encümenlerimiz bizlere yaptığımız saha çalışmalarında önemli bir destek sağlıyor. Sorunlarımız ve eksiklerimiz var bunları da nasıl gidebiliriz diye sürekli görüşüyoruz. Encümenlerimizden önemli bir isteğim var. Özellikle bölgelerinizde üye sayımızı artırmaya yönelik çalışmaları yapmanız bizler için önemli. Bu konuda yapacağınız çalışmalar ile birlikte özellikle genç neslin partimize katılımını sağlayabiliriz” dedi.