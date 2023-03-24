Başkan Dağtekin milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldı

Partisindeki görevinden istifa eden Mehmet Dağtekin, aday adaylığı başvurusunu yaptı. Başvuru sonrasında basın açıklaması yapan Mehmet Dağtekin, "28'nci dönem milletvekilliği için aday adaylığı müracaatım yaptım. Kutlu davamızda bugüne kadar destek veren tüm arkadaşlarıma ve hemşerilerime teşekkür ediyorum. Üstlendiğimiz görev davadır, dava aşkıdır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle cumhurbaşkanlığı seçimindeki Türkiye Yüzyılı hedefini gerçekleştirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz. Malumunuz, hep birlikte yaşadığımız asrın felaketi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıllarca birlikte yol yürüdüğüm Teşkilatlarımızdan görev alana 29 arkadaşımız, üyelerimiz ve binlerce Adıyamanlımız şehit oldu. Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Depremin acısıyla uğraşırken yaşadığımız selle üzüntümüz daha da arttı. Deprem felaketi ve selde yitirdiğimizi değerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

İnşallah yeni Adıyaman'ı inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılına adım atarken 'Adıyaman'ımız için hemen şimdi' diyoruz. Bu kutlu yürüyüşte tüm hemşerilerimin duasını rica ediyor, desteklerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.